"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Uhuvvet Risalesinin Arapça tercümesi çıktı / YENİ

05 Ocak 2021, Salı
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'nin Uhuvvet Risalesi adlı eseri Araştırmacı Yazarımız İbrahim Ersoylu tarafından Arapçaya tercüme edilmiş, YUHİB sponsorluğuyla kitap haline getirilip okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.

Kitabın PDF versiyonunu ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilir ve paylaşabilirsiniz:

https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf

***

تمت ترجمة رسالة الأخوة الى العربية والتي هي من مؤلفات الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي.

يسعدنا أن نقدمها لقراءنا الكرام راجين من الله أن تتحقق الإستفادة منها.

 (YUHİB) قد تم تحضير هذا الكتاب  بدعم وتمويل وحدة الخدمات الخارجية

التابعة ليني آسيا .

من يرغب الحصول عليه يمكنه أن ينزل بي دي إف العائدة له عبر حلقة الوصل الموجودة أدنا.

***

İndirmek için tıklayınız:

https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf

Okunma Sayısı: 759
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Adnan

    5.1.2021 19:43:42

    Allah raziolsun

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hong Kong'da muhaliflere operasyon: 50 gözaltı

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 86 milyon 839 bini aştı

İran'dan İsrail'e gözdağı

Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bu atama da yanlış, şiddet de

Yeni yılımız şifaya vesile olsun

'AKP, tek parti CHP’sini taklit ediyor'

Tek umutları insanî yardımlar

'Maske parasına yetmez'

Macaristan'dan AB'ye aşı tepkisi

Yoksulluk sınırı 11 bin 186 liraya çıktı

Pompeo'dan Çin'e 'nükleer şeffaflık' çağırısı

'Emeklinin durumu vahim'

Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

Geçmeyen araç için 391 milyon TL daha

Kılıçdaroğlu: 12 Eylül ile 20 Temmuz arasında fark yok

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha vefat etti

Benzinde 11 kuruş indirim kararı

TDV, 1 Milyona yakın Kur'an hediye etti

İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinlide daha koronavirüs tespit edildi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Bahtiyar doktor: Mehmet Akay
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Gerçekler gizlenebilir mi?
Cevher İLHAN

Dini istismar eden “vitrin siyaseti”
Genel

Bu atama da yanlış, şiddet de
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Latif SALİHOĞLU

Hakkı Ağabeyden hatıralar
Ahmet BATTAL

Fikrinin fakrinin hürriyeti
Süleyman KÖSMENE

Suçlu din midir?
Risale-i Nur'dan

Kur’ân güneşinden ilham edilen kandiller

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.