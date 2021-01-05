Uhuvvet Risalesinin Arapça tercümesi çıktı / YENİ

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'nin Uhuvvet Risalesi adlı eseri Araştırmacı Yazarımız İbrahim Ersoylu tarafından Arapçaya tercüme edilmiş, YUHİB sponsorluğuyla kitap haline getirilip okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.

Kitabın PDF versiyonunu ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilir ve paylaşabilirsiniz: https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf *** تمت ترجمة رسالة الأخوة الى العربية والتي هي من مؤلفات الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي. يسعدنا أن نقدمها لقراءنا الكرام راجين من الله أن تتحقق الإستفادة منها. (YUHİB) قد تم تحضير هذا الكتاب بدعم وتمويل وحدة الخدمات الخارجية التابعة ليني آسيا . من يرغب الحصول عليه يمكنه أن ينزل بي دي إف العائدة له عبر حلقة الوصل الموجودة أدنا. *** İndirmek için tıklayınız: https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf

Okunma Sayısı: 759

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.