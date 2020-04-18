"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Vehip Sinan’ı rahmetle anıyoruz

18 Nisan 2020, Cumartesi
Gazetemiz çizerlerinden ünlü karikatürist Vehip Sinan’ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Hayatını karikatüre ve çizgi sanatına adayan ve bu sanatını inançlı çizgisinden asla taviz vermeden sürdüren, günlük karikatürler ve bant çizgi romanlarıyla son yıllara damgasını vuran, ünlü karikatürist Vehip Sinan 1929 yılında İstanbul - Şehremini’de doğdu. 1950’li yıllardan itibaren günlük siyasî karikatürleri ve çizgi romanlarıyla çizgi sanatına büyük katkı sağlayan Sinan, kalabalıklardan uzakta mütevazı bir hayatı tercih etmiş olmasına rağmen ismi en çok tanınan ve duyulan isimlerden biri oldu. Pek çok ödüle lâyık görülen Vehip Sinan, 1984 yılında verilen Boğaziçi Başarı Ödülleri’nde “yılın sanatçısı” seçildi.

“Topuz” gönüllerde taht kurdu

1967’de yayın hayatına başlayan İttihad Gazetesi’nde çizmeye başladı. Hemen ardından Şubat 1970’te yayınlanmaya başlayan gazetemiz Yeni Asya’da, 1977’ye kadar her gün siyasî karikatürler çizmeye devam etti. 1981 yılında yayına giren Yeni Asya bünyesinde çocuk dergiciliğinin temel taşı olan Can Kardeş’te çizmeye başlayan Vehip Sinan, aynı dönemde çıkan Türkiye Çocuk dergisinde de çizdi. Vehip Sinan 2000’li yılların başlarında bir müddet Yeni Asya’da tekrar günlük karikatürler çizdi. Karikatürlerinden dolayı beş defa soruşturma geçiren Sinan, bunların hiçbirinden ceza almadı. Sinan, özellikle “Topuz” karakteriyle çocukların gönlünde taht kurdu.

“Hürriyeti için vuruşan bir er”

Vehip Sinan, bir röportajında neden siyasî karikatürler çizmek yerine, herkese hitap eden çizgileri tercih etmediğini şöyle anlatıyor: “Kiminiz hatırlar, kiminiz hatırlamazsınız. Benim karikatüre başladığım çağ, bize karikatüristler için olduğu kadar o çağın yazarları, fikir adamları, kitap yazarları için de çok talihsiz bir çağ idi… Sanatçılığımın tadını çıkaramadan kendimi siyasetin içine boğazına kadar batmış bir konumda buldum. Çalıştım, çalıştım, hep zevkle, gururla çalıştım. Yaptığım iş hiçbir zaman beni yormadı. Vatanını kurtarmaya karınca kararınca çalışan, sadece görevini yapmakta olan, “ya şehit olacağım ya gazi” duyguları ve heyecanları içinde siperde yerini almış, maneviyatı, namusu, hürriyeti için vuruşan bir er olarak görüyordum kendimi...”

2010 yılında İstanbul’da vefat eden Vehip Sinan’ı duâlarla yad ediyoruz. Sinan’ın kabristanı Edirnekapı Şehitliği Kozlu Mezarlığı’ndadır.

İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik

    Dünyada son 24 saat

    'Cesaret verici bir karar'

    ABD'deki Türk vatandaşları için özel sefer yapılacak

    Almanya'da camiler mayıs ayında açılabilir

    Trump: Çin'deki ölümler ABD'den daha çok

    İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlar kısıtlandı

    Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: Toplamda 8631 kişi iyileşti

    Türkiye’de yıldız sporcular neden yardım yapmıyor?

    Çocukların hayatı tehlikede

    Gevşeme olmazsa Haziran’da atlatırız

    Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dinlenmiyor

    Türkiye’den vazgeçmeyelim

    Dövizdeki artış enflasyonu da arttıracak

    CHP Sözcüsü Öztrak'tan "genel karantina" açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    Plazma tedavisinden bir sevindirici gelişme daha

    İngiltere'de son 24 saatte 847 ölüm daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik
    Genel

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirası ve “siyasî” yargı
    Genel

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
    Cevher İLHAN

    Yine siyasî hesâplarla...
    H. Muharrem OKUR

    İnfaz Kanunu çıktı
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular lâzım
    Mehmet ÇETİN

    Canlı (on-line) dersler devam ederken
    Risale-i Nur'dan

    Batı medeniyeti israf ile beşeri hasta etti
    Ahmet BATTAL

    Başgil, Hür Fikirler ve yargı bağımsızlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.