Vehip Sinan’ı rahmetle anıyoruz

Gazetemiz çizerlerinden ünlü karikatürist Vehip Sinan’ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Hayatını karikatüre ve çizgi sanatına adayan ve bu sanatını inançlı çizgisinden asla taviz vermeden sürdüren, günlük karikatürler ve bant çizgi romanlarıyla son yıllara damgasını vuran, ünlü karikatürist Vehip Sinan 1929 yılında İstanbul - Şehremini’de doğdu. 1950’li yıllardan itibaren günlük siyasî karikatürleri ve çizgi romanlarıyla çizgi sanatına büyük katkı sağlayan Sinan, kalabalıklardan uzakta mütevazı bir hayatı tercih etmiş olmasına rağmen ismi en çok tanınan ve duyulan isimlerden biri oldu. Pek çok ödüle lâyık görülen Vehip Sinan, 1984 yılında verilen Boğaziçi Başarı Ödülleri’nde “yılın sanatçısı” seçildi.

“Topuz” gönüllerde taht kurdu

1967’de yayın hayatına başlayan İttihad Gazetesi’nde çizmeye başladı. Hemen ardından Şubat 1970’te yayınlanmaya başlayan gazetemiz Yeni Asya’da, 1977’ye kadar her gün siyasî karikatürler çizmeye devam etti. 1981 yılında yayına giren Yeni Asya bünyesinde çocuk dergiciliğinin temel taşı olan Can Kardeş’te çizmeye başlayan Vehip Sinan, aynı dönemde çıkan Türkiye Çocuk dergisinde de çizdi. Vehip Sinan 2000’li yılların başlarında bir müddet Yeni Asya’da tekrar günlük karikatürler çizdi. Karikatürlerinden dolayı beş defa soruşturma geçiren Sinan, bunların hiçbirinden ceza almadı. Sinan, özellikle “Topuz” karakteriyle çocukların gönlünde taht kurdu.

“Hürriyeti için vuruşan bir er”

Vehip Sinan, bir röportajında neden siyasî karikatürler çizmek yerine, herkese hitap eden çizgileri tercih etmediğini şöyle anlatıyor: “Kiminiz hatırlar, kiminiz hatırlamazsınız. Benim karikatüre başladığım çağ, bize karikatüristler için olduğu kadar o çağın yazarları, fikir adamları, kitap yazarları için de çok talihsiz bir çağ idi… Sanatçılığımın tadını çıkaramadan kendimi siyasetin içine boğazına kadar batmış bir konumda buldum. Çalıştım, çalıştım, hep zevkle, gururla çalıştım. Yaptığım iş hiçbir zaman beni yormadı. Vatanını kurtarmaya karınca kararınca çalışan, sadece görevini yapmakta olan, “ya şehit olacağım ya gazi” duyguları ve heyecanları içinde siperde yerini almış, maneviyatı, namusu, hürriyeti için vuruşan bir er olarak görüyordum kendimi...”

2010 yılında İstanbul’da vefat eden Vehip Sinan’ı duâlarla yad ediyoruz. Sinan’ın kabristanı Edirnekapı Şehitliği Kozlu Mezarlığı’ndadır.

İstanbul – Yeni Asya