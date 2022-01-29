''Yeni Asya Medya''nın Bânisi: ''Risale-i Nur Neşriyatı'' ve ''Basın-Yayın Hizmeti'' ile Zübeyir Ağabey...

Malûmdur ki gazetemiz “Yeni Asya,” 21 Şubat 2019’daki 49. yıl dönümünü yepyeni, kapsamlı ve de anlamlı bir eserle taçlandırmıştı: “‘Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp...”

Yeni Asya Neşriyat’ın neşrettiği kitap, yayınevinin kendi ürünü, yani “Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi” imzalı. (Elimizdeki nüsha Ocak 2019 tarihli “ilk baskı” olup, 11,5 x 16,5 cm ebadında ve 288 sayfa.)

“Nur’un sâdık kahramanı” üst başlıklı ve “biyografi, hatıralar, Risale-i Nur’dan metinler” alt başlıklı kitap dört bölümden oluşuyor: “Bediüzzaman, Risale-i Nur ve neşriyat,” “Zübeyir Gündüzalp, neşriyat ve ‘Yeni Asya,’” “Risale-i Nur’dan ‘Zübeyir Gündüzalp’ imzalı metinler,” “Altın Prensipler: Zübeyir Gündüzalp’in not defterinden...” (Bölüm isimlerine dikkat: Her birisi âdeta birer “kitap” kıymet ve hüviyetinde!)

Eser üstelik—titiz okuyucu ve araştırmacıların önemsediği üzere—“indeks”li ve de “lügatçe”li. Kısacası, dört dörtlük bir “yıl dönümü hatırası...”

“ZÜBEYİR’İMİ KÂİNATA DEĞİŞMEM!”

Yayınevinin “takdim” yazısındaysa eser şöyle esaslıca tanıtılmakta:

“(...)Said Nursî’nin basın-yayın dünyasındaki hizmetlerinin sürdürülmesinde en ziyade ön plânda olan kişi kuşkuşuz yakın hizmetkârı Zübeyir Gündüzalp’ti. Diğer Nur Talebelerinin de şahitliğiyle Bediüzzaman bu vazifelerde daha ziyade onu istihdam etti.

“Bediüzzaman’ın ‘Kâinata değişmem!’ dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp, Üstadının vefatından sonra da gerek Risale-i Nur Külliyatı’nın basımının tamamlanmasında, gerekse de gazetelerle, yayın dünyasıyla olan ilişkilerde hep ön safta yer aldı.

“‘Hizmet Rehberi’ ile ‘Beyanat ve Tenvirler’ gibi Risale-i Nur’dan tanzim edilen eserlerin hazırlanıp yayınlanması, Bediüzzaman’ın bilhassa içtimaî-siyasî hayata bakan ölçüleri verdiği ‘İkinci Emirdağ Lâhikası Mektupları’nın derlenip yayınlanması, vb. pek çok hususta görünürde ve en önde yine o vardı.

“Gündüzalp’in öncülük ettiği yayın hizmetleri sadece Risale-i Nur neşriyatıyla da kalmadı; o, önde gelen diğer Nur Talebesi ağabeylerle birlikte—Bediüzzaman’ın ‘Eski Said’ döneminde bizzat arzu edip teşebbüsünde bulunduğu gibi—bir ‘gazete’ çıkarılmasına da ön ayak oldu. O dönemde Risale-i Nur Talebelerinin iman-Kur’ândâvâlarını seslendirecek, basında onları temsil edecek bir sese şiddetle ihtiyaç vardı. İşte, haftalık ‘İttihad’ (1967) ile onun bir meyvesi olan günlük ‘Yeni Asya’ (1970) gazeteleri bu dönemde ortaya çıktılar. ‘Mihrap Yayınları’ ismiyle başlayan ve bugün ‘Yeni Asya Neşriyat’ olarak devam eden yayınevimiz de...

YARIM ASIRLIK NEŞRİYAT SERÜVENİ

“Şükürler olsun ki Risale-i Nur neşriyatımız ve onun nâşir-i efkârı olan ‘Yeni Asya’ gazetesi, diğer yayın ailesiyle birlikte o günden bugüne devam ediyor. ‘Yeni Asya yayın ailesi’ olarak 50. yılımızda da Risale-i Nur’un Kur’ân’dan nebean ederek fert ve toplum hayatına sunduğu imanî, içtimaî ve siyasî ölçüleri çeşitli formlarda aktarmaya devam ediyoruz.

“Elinizdeki kitapta bu yarım asırlık neşriyat serüveninin önemli kilometre taşlarına, tarihe düşülmüş kayıtlar ve nurlu hatıralar eşliğinde şahitlik edeceksiniz. Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu cihanşümul iman hizmetini bir de ‘neşriyat’ aynasında müşahede ederken, onun güzîde talebesi Zübeyir Gündüzalp’in manevî mimarı bulunduğu ‘Yeni Asya’nın mâzinin derinliklerine uzanan köklerini daha iyi idrak edeceksiniz. Aynı zamanda Zübeyir Gündüzalp’in kısa bir biyografisi ile onun nurlu kaleminden süzülen nurlu metinleri bir arada okuma fırsatını yakalayacaksınız...”

Son sözümüz: Bu “hatıra kitap” kaçmaz!

Editör: Orhan Güler