"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

''Yeni Asya Medya''nın Bânisi: ''Risale-i Nur Neşriyatı'' ve ''Basın-Yayın Hizmeti'' ile Zübeyir Ağabey...

29 Ocak 2022, Cumartesi 03:04
Malûmdur ki gazetemiz “Yeni Asya,” 21 Şubat 2019’daki 49. yıl dönümünü yepyeni, kapsamlı ve de anlamlı bir eserle taçlandırmıştı: “‘Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp...”

Yeni Asya Neşriyat’ın neşrettiği kitap, yayınevinin kendi ürünü, yani “Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi” imzalı. (Elimizdeki nüsha Ocak 2019 tarihli “ilk baskı” olup, 11,5 x 16,5 cm ebadında ve 288 sayfa.)

“Nur’un sâdık kahramanı” üst başlıklı ve “biyografi, hatıralar, Risale-i Nur’dan metinler” alt başlıklı kitap dört bölümden oluşuyor: “Bediüzzaman, Risale-i Nur ve neşriyat,” “Zübeyir Gündüzalp, neşriyat ve ‘Yeni Asya,’” “Risale-i Nur’dan ‘Zübeyir Gündüzalp’ imzalı metinler,” “Altın Prensipler: Zübeyir Gündüzalp’in not defterinden...” (Bölüm isimlerine dikkat: Her birisi âdeta birer “kitap” kıymet ve hüviyetinde!)

Eser üstelik—titiz okuyucu ve araştırmacıların önemsediği üzere—“indeks”li ve de “lügatçe”li. Kısacası, dört dörtlük bir “yıl dönümü hatırası...”

“ZÜBEYİR’İMİ KÂİNATA DEĞİŞMEM!”

Yayınevinin “takdim” yazısındaysa eser şöyle esaslıca tanıtılmakta: 

 “(...)Said Nursî’nin basın-yayın dünyasındaki hizmetlerinin sürdürülmesinde en ziyade ön plânda olan kişi kuşkuşuz yakın hizmetkârı Zübeyir Gündüzalp’ti. Diğer Nur Talebelerinin de şahitliğiyle Bediüzzaman bu vazifelerde daha ziyade onu istihdam etti. 

 “Bediüzzaman’ın ‘Kâinata değişmem!’ dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp, Üstadının vefatından sonra da gerek Risale-i Nur Külliyatı’nın basımının tamamlanmasında, gerekse de gazetelerle, yayın dünyasıyla olan ilişkilerde hep ön safta yer aldı. 

 “‘Hizmet Rehberi’ ile ‘Beyanat ve Tenvirler’ gibi Risale-i Nur’dan tanzim edilen eserlerin hazırlanıp yayınlanması, Bediüzzaman’ın bilhassa içtimaî-siyasî hayata bakan ölçüleri verdiği ‘İkinci Emirdağ Lâhikası Mektupları’nın derlenip yayınlanması, vb. pek çok hususta görünürde ve en önde yine o vardı. 

“Gündüzalp’in öncülük ettiği yayın hizmetleri sadece Risale-i Nur neşriyatıyla da kalmadı; o, önde gelen diğer Nur Talebesi ağabeylerle birlikte—Bediüzzaman’ın ‘Eski Said’ döneminde bizzat arzu edip teşebbüsünde bulunduğu gibi—bir ‘gazete’ çıkarılmasına da ön ayak oldu. O dönemde Risale-i Nur Talebelerinin iman-Kur’ândâvâlarını seslendirecek, basında onları temsil edecek bir sese şiddetle ihtiyaç vardı. İşte, haftalık ‘İttihad’ (1967) ile onun bir meyvesi olan günlük ‘Yeni Asya’ (1970) gazeteleri bu dönemde ortaya çıktılar. ‘Mihrap Yayınları’ ismiyle başlayan ve bugün ‘Yeni Asya Neşriyat’ olarak devam eden yayınevimiz de... 

YARIM ASIRLIK NEŞRİYAT SERÜVENİ

“Şükürler olsun ki Risale-i Nur neşriyatımız ve onun nâşir-i efkârı olan ‘Yeni Asya’ gazetesi, diğer yayın ailesiyle birlikte o günden bugüne devam ediyor. ‘Yeni Asya yayın ailesi’ olarak 50. yılımızda da Risale-i Nur’un Kur’ân’dan nebean ederek fert ve toplum hayatına sunduğu imanî, içtimaî ve siyasî ölçüleri çeşitli formlarda aktarmaya devam ediyoruz. 

“Elinizdeki kitapta bu yarım asırlık neşriyat serüveninin önemli kilometre taşlarına, tarihe düşülmüş kayıtlar ve nurlu hatıralar eşliğinde şahitlik edeceksiniz. Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu cihanşümul iman hizmetini bir de ‘neşriyat’ aynasında müşahede ederken, onun güzîde talebesi Zübeyir Gündüzalp’in manevî mimarı bulunduğu ‘Yeni Asya’nın mâzinin derinliklerine uzanan köklerini daha iyi idrak edeceksiniz. Aynı zamanda Zübeyir Gündüzalp’in kısa bir biyografisi ile onun nurlu kaleminden süzülen nurlu metinleri bir arada okuma fırsatını yakalayacaksınız...”

Son sözümüz: Bu “hatıra kitap” kaçmaz!

Editör: Orhan Güler

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Camide siyaset Dinden soğutur

    'Rusya, Ukrayna'ya girecek kadar askeri yığınak yaptı'

    Yeni Adalet Bakanı, 'eski' Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu

    İnternet beynimizi tembelleştiriyor mu?

    'Fıkıh Günlüğü'nden huzmeler

    Farklı bakış açısıyla bir “yakın tarih” değerlendirmesi: “Ahir Zaman’ın tarihi

    Yolsuzluklar sistematik hale geldi

    Yıllık kira artış oranı yüzde 84,6

    Bu soygun düzeni

    Böylesini görmedim

    Yılda 1.3 milyar ton gıda israf oluyor!

    Örtülü ödenek, bütçeden bile fazla arttı

    Asgari ücrette sondan dördüncüyüz

    Önümüzü görmek istiyoruz

    "ABD'nin yaptırım tehdidi, ilişkileri bozmakla eşdeğer"

    Bir yılda 79 kez zam yapıldı

    Hurda ve atıl araçlar için İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için genelge

    Telâfisi mümkün olmayan hasarlara yol açtı

    Gül’e suç duyurusu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oyalama komisyonu
    Ahmet BATTAL

    Somut suçu olmayanı terörist sayamazsınız-1
    Genel

    Yeni Adalet Bakanı, 'eski' Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk gelsin, yolsuzluk bitsin
    Genel

    Camide siyaset Dinden soğutur
    Osman ZENGİN

    Re’fet Kavukçu ve Nihad Erdoğan
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımıza ulaşmanın yolu: Keşfedici tefekkür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Faiz düşmedi, kat kat arttı
    Sebahattin YAŞAR

    Üşüme hakkımı kullanmak istiyorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.