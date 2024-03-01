Yeni Asya Neşriyat Kitabevi Tekirdağ’da - Kitap satış noktası buluşma adresi oldu

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da hizmete açılan kitabevinde başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dergilerimiz ve diğer kitaplarımız okuyucuyla buluştu.

Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarının satıldığı kitabevi Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da hizmete açıldı. Emekli eğitimci Erhan Bilsel tarafından açılan kitabevinde başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere çok sayıda yayın bulunuyor. Emekli eğitimci Erhan Bilsel tarafından Bayol Pasajı’nda hizmete açılan kitabevinde çocuk yayınlarından Risale-i Nur Külliyatı’na kadar geniş bir yayın yelpazesi okuyucularla buluştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra değişik illerinde öğretmenlik yaptığını ifade eden Erhan Bilsel, “33 yıllık eğitmenlik görevini en son Namık Kemal Lisesinde tamamladım. Emekli olduktan sonra Tekirdağ Süleymanpaşa Bayol Pasajı 87 numarada Yeni Asya Neşriyat eserlerini satan bir kitabevi açtım. Kitabevimizde geniş yayın yelpazesi mevcut. Bizzat gelip alışveriş yapma imkânı olmayanlara da kargo ile yayınlarımızı ulaştırabiliriz. 0 (536) 2576037 nolu telefondan bize ulaşabilirler” dedi.

KİTAP FUARI AÇILSIN

Bayol Pasajındaki kitap satış noktasının kısa zamanda Yeni Asya okuyucularının buluşma noktası olduğunu da ifade eden emekli öğretmen Bilsel, “Tekirdağ’da bir kitap fuarı açmak için belediyeye müracaat ettik. Eğer uygun bir yer tahsis edilirse bu Tekirdağ için bir ilk olacak. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

“Namaz ve Miraç” Semineri

Tekirdağ’da hizmete açılan ve Yeni Asya Neşriyat’ın yayınladığı eserlerin satıldığı kitabevini yazarlarımız ziyaret etti. Gazetemiz yazarlarından İslam Yaşar, Tekirdağ’da düzenlenen programda “Namaz ve miraç” konusunda Risale-i Nur’daki bölümlerden kısa bir seminer verdi. Programa çevre ilçelerden okuyucularımız da iştirak etti.

İSLAM YAŞAR SEMİNER VERDİ - YAZARLARIMIZ ZİYARET ETTİ

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Bayol Pasajındaki kitap satış noktası kısa zamanda Yeni Asya okuyucularının buluşma noktası oldu. Yeni kitabevini yazarlarımız da ziyaret etti. Öte yandan gazetemiz yazarlarından İslam Yaşar, Tekirdağ’da düzenlenen programda “Namaz ve miraç” konusunda Risale-i Nur’daki bölümlerden kısa bir seminer verdi. Programa çevre ilçelerden Yeni Asya okuyucuları da iştirak etti.

Nihat Orhan - Tekirdağ

Fotoğraf: ÖMER ŞENÖZ