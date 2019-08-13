Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yalanlanmış olan kulumuza bir mükâfât olarak o gemi nezâretimiz altında akıp gidiyordu. Kamer Sûresi: 13 HADİS: Kim önemsemeyerek üç Cuma namazını kılmazsa, Allah kalbini mühürler. Camiü's-Sağir Hadis No: 8589

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