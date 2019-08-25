Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Azâbım ve tehdidim nasılmış? Üzerlerine de bir korkunç ses gönderdik de ağıla yığılmış kuru otlara döndüler. Kamer Sûresi: 30-31 HADİS: Kehf Sûresi’nin başından on âyet ezberleyen Deccal fitnesinden muhafaza edilir. Camiü’s-Sağir, No: 8639

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