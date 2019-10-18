Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İçlerinde iki pınar fışkırır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 66-67 HADİS: Kim ki musîbete uğramış birisini teselli ederse onun sevabı kadar sevap kazanır. Camiü’s-Sağir, No: 8851

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