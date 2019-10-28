Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hayır ve bereket ehli olan Ashâb-ı Meymeneye gelince. Ne mutlu Ashâb-ı Meymeneye! Vakıa Sûresi: 8 HADİS: Allah’ın sözünün en yüksek olması için savaşandır Allah yolunda olan. Camiü’s-Sağir, No: 8891

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.