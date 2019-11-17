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17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

17 Kasım 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Simsiyah bir dumandan gölge içindedirler. Bir gölge ki, ne serinlik verir, ne bir faydası dokunur.

Vakıa Sûresi: 43-44

HADİS:

Yâsîn Sûresini Allah rızasını gözeterek okuyan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Onu ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 8937

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