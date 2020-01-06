Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Tâ ki kaybettiğiniz şeye üzülmeyin, size verdiğimizle de şımarmayın. Çünkü Allah çok kibirli ve çok övünen hiçbir kulu sevmez. Hadîd Sûresi: 23 HADİS: Mücahid Allah yolunda nefsiyle mücadele edendir. Camiü’s-Sağir, No: 9175

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