29 Ocak 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Buna da güç yetiremeyen, altmış fakiri doyursun. Bu, Allah’a ve Resulüne îmân ederek câhiliyet âdetlerini terk etmeniz içindir.
Mücadele Sûresi: 4-2
HADİS:
İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hakkında aldanıyorlar: Sıhhat ve boş vakit.
Camiü’s-Sağir, No: 9280
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