Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Buna da güç yetiremeyen, altmış fakiri doyursun. Bu, Allah’a ve Resulüne îmân ederek câhiliyet âdetlerini terk etmeniz içindir.

Mücadele Sûresi: 4-2

HADİS:

İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hakkında aldanıyorlar: Sıhhat ve boş vakit.

Camiü’s-Sağir, No: 9280