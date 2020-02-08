Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar yine men edildikleri şeye dönerek günah işlemek, mü'minlere düşmanlık etmek ve Peygambere karşı gelmek hususunda fısıldaşıp; dururlar. Mücadele Sûresi: 8-2 HADİS: Hz. Peygamber misâfir için aşırı külfete girmekten men etti. Camiü’s-Sağir, No: 9378

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