Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer Allah onların sürülmesini takdir etmiş olmasaydı, dünyada onları yine azaplandıracaktı. Âhirette ise onlar için ateş azâbı vardır.

Haşir Sûresi: 3

HADİS:

Ebu Hüreyre (ra) Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Cenaze ses ve ateşle uğurlanmaz, bunlarla önünde yürünmez.

Camiü’s-Sağir, No: 9729