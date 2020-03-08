"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

08 Mart 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer Allah onların sürülmesini takdir etmiş olmasaydı, dünyada onları yine azaplandıracaktı. Âhirette ise onlar için ateş azâbı vardır.

Haşir Sûresi: 3

HADİS:

Ebu Hüreyre (ra) Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Cenaze ses ve ateşle uğurlanmaz, bunlarla önünde yürünmez.

Camiü’s-Sağir, No: 9729

 

Etiketler: ayet, hadis
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş tamamen bitsin

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

    Virüs bulaşanlar 100 bini aştı

    Risale-i Nur’da aile kodları

    Korona Çin’e alternatif yaptı

    New York'ta 'acil durum' ilan edildi

    Hastalıklardan korunmak aşı ile mümkün

    Esnaf vatandaşın yanında

    Dünyayı zehirleyerek kazanıyorlar

    Pakistan’dan sessiz kalmayalım çağrısı

    Yunanistan mültecilere mali yardımları kesecek

    Zarif: Trump art niyetli

    Kabe tavaf için yeniden açıldı

    Çin’de koronovirüs hastalarının karantinada tutulduğu otel çöktü

    Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

    Alman hükümetine “göçmenleri al” çağrısı

    Kıbrıs'ta sınır kapılarının kapatılması protesto edildi

    Denizden geçişlere izin yok

    AB, Türkiye’ye ek malî yardımı şarta bağladı

    Ebola salgınında son hasta taburcu edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davanın arkaplanı
    Risale-i Nur'dan

    Güneşin batıdan doğması ve dabbetü’l-arz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hıristiyan kapısında muhacir olmak
    Ahmet BATTAL

    Bardağı dolu olanlar
    Mehmet KARA

    Zalimlerin oyunlarına dikkat!
    Genel

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Her kadın çalışmalı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Barışan kazanır
    Genel

    Savaş tamamen bitsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.