08 Mart 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Eğer Allah onların sürülmesini takdir etmiş olmasaydı, dünyada onları yine azaplandıracaktı. Âhirette ise onlar için ateş azâbı vardır.
Haşir Sûresi: 3
HADİS:
Ebu Hüreyre (ra) Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Cenaze ses ve ateşle uğurlanmaz, bunlarla önünde yürünmez.
Camiü’s-Sağir, No: 9729
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