Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Çünkü onlar Allah’a ve Resulüne karşı gelmişlerdir. Kim Allah’a karşı gelirse, muhakkak ki Allah’ın azâbı pek şiddetlidir. Haşir Sûresi: 4 HADİS: Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Karşılaştığınızda ise sabrediniz. Camiü’s-Sağir, No: 9737

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