"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

09 Mart 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Çünkü onlar Allah’a ve Resulüne karşı gelmişlerdir. Kim Allah’a karşı gelirse, muhakkak ki Allah’ın azâbı pek şiddetlidir.

Haşir Sûresi: 4

HADİS:

Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Karşılaştığınızda ise sabrediniz.

Camiü’s-Sağir, No: 9737

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlığın sınırı olmaz

    İstanbul 15 yılda depreme hazır olur

    Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi

    Meclis'te gündem ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifi

    Mısır'da da Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm yaşandı

    Galatasaray'ın galibiyet serisi Sivas'ta sonlandı

    İtalya alarmda: Ölü sayısı 366'ya yükseldi! - Modena cezaevinde isyan çıktı!

    Bulgaristan’da da koronavirüs alarmı: Kabine olağanüstü toplandı

    PKK'nın 'Karacadağ katliamı'nın acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

    '5 terörist teslim oldu'

    Rize'de Mehmetçiğe anlamlı destek

    ''Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler"

    Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda da ''Kovid-19'' gözlemlendi

    Middle East Eye: En az 20 prens daha tutuklandı

    Çin'de koronovirüse ilişkin son durum?

    21 ayda 4 teknik adam: Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor!

    Yunanistan'ın insanlık dışı sert müdahalesi sürüyor

    İtalya'da olağanüstü önlemler

    Savaş tamamen bitsin

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Koronavirüs’ten Dabbetül-Arz’a
    Risale-i Nur'dan

    Kıyametin vakti kesin olarak bilinebilir mi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir millet hukukunu bilmezse...
    Genel

    İnsanlığın sınırı olmaz
    Genel

    Korona virüsleri de mi tutuklayacaksınız?
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm’da her gün ‘kadınlar günü’dür
    Ali ATAÇ

    Yazının adını sen koy
    Sebahattin YAŞAR

    Cesur ve pervasız fıtratlar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman unvânının verilmesi: (1892-93)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.