Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Lâkin Allah Resulünü dilediğine üstün kılar. Allah herşeye hakkıyla kàdirdir. Haşir Sûresi: 6-2 HADİS: Cüzzamlılara uzun uzadıya bakmayınız. Camiü’s-Sağir, No: 9763

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