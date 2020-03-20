Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim nefsinin ihtiraslarından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir. Haşir Sûresi: 9-3 HADİS: Öfkelenme. Öfkelenmezsen sana Cennet vardır. Camiü’s-Sağir, No: 9837

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