Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Allah ki, okuma yazma bilmeyen bir kavmin içinden onlara Allah’ın âyetlerini okuyan, onları inkâr ve günah kirlerinden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

Cuma Sûresi: 2

HADİS:

Siz ancak zayıflarınız hürmetine rızıklandırılıyor ve yardım görüyorsunuz.



Camiü’s-Sağir, No: 58