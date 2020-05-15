Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Allah’ın lûtfudur ki, dilediğine verir. Allah pek büyük lûtuf ve ihsan sahibidir. Cuma Sûresi: 4 HADİS: Kim bir câmi yaparsa, Allah da onun için Cennette bir ev yapar. Câminin temizliğini yapmak ise, Cennet kadınlarının mehirleridir.

Camiü’s-Sağir, No: 62

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