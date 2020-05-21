Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Namaz kılındığında yeryüzüne dağılıp Allah’ın lûtfundan rızkınızı arayın. Allah’ı da çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz. Cuma Sûresi: 10 HADİS: Ebu Bekir, peygamberler müstesnâ insanların en hayırlısıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 70

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