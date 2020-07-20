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20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

20 Temmuz 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Haydi çevir gözünü, en küçük bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir, bak. Gözün bir kusur bulamaz da bitkin bir şekilde sana döner.

Mülk Sûresi: 3-4

HADİS:

İnsanların en açı ilim isteklisidir, en tok olanı da ona istek duymayandır.

Camiü’s-Sağir, No: 114

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