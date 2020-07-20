Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Haydi çevir gözünü, en küçük bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir, bak. Gözün bir kusur bulamaz da bitkin bir şekilde sana döner. Mülk Sûresi: 3-4 HADİS: İnsanların en açı ilim isteklisidir, en tok olanı da ona istek duymayandır. Camiü’s-Sağir, No: 114

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.