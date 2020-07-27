Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üzerinde dolaşın ve Allah’ın verdiği rızkınızı yiyin diye yeryüzünü emrinize veren Allah’tır. Sonuçta Onun huzuruna döndürüleceksiniz. Mülk Sûresi: 14 HADİS: Allah katında amellerin en sevimlisi dili muhafaza etmektir. Camiü’s-Sağir, No: 122

Okunma Sayısı: 2527

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.