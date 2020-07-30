Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üzerinizde kanat çırpıp uçan kuşları görmüyor musunuz? Onları havada tutan Rahman olan Allah’ın rahmetinden başka nedir? Her şeyi gören ve ihtiyacına cevap veren Odur. Mülk Sûresi: 19 HADİS: Ehl-i Beytim içerisinde en çok sevdiğim Hasan ile Hüseyin’dir. Camiü’s-Sağir, No: 125

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