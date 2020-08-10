Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine onlara de ki: “Allah Rahman’dır, merhamet sahibidir, biz O’na inandık ve O’na tevekkül ettik. Sizler de yakında kimin apaçık bir dalâlet içinde olduğunu bileceksiniz.”

Mülk Sûresi: 29

HADİS:

Allah’ın en çok sevdiği sözler şu dört cümledir: “Sübhanallah,” “Elhamdülillâh,” “Lâ ilâhe illâllah,” “Allahü ekber.” Bunlardan hangisi önce söylenirse fark etmez.



Camiü’s-Sağir, No: 132