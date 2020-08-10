10 Ağustos 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yine onlara de ki: “Allah Rahman’dır, merhamet sahibidir, biz O’na inandık ve O’na tevekkül ettik. Sizler de yakında kimin apaçık bir dalâlet içinde olduğunu bileceksiniz.”
Mülk Sûresi: 29
HADİS:
Allah’ın en çok sevdiği sözler şu dört cümledir: “Sübhanallah,” “Elhamdülillâh,” “Lâ ilâhe illâllah,” “Allahü ekber.” Bunlardan hangisi önce söylenirse fark etmez.
Camiü’s-Sağir, No: 132
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