12 Ağustos 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
(Ey resûlüm!) Şüphesiz senin için bitmez ve tükenmez bir mükâfat vardır. Çünkü gerçekten sen pek güzel ve büyük bir ahlâk üzeresin.
Kalem Sûresi: 3- 4
HADİS:
Allah’ın en çok sevdiği kimse ahlâkı en güzel olandır.
Camiü’s-Sağir, No: 134
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