Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Ey resûlüm!) Şüphesiz senin için bitmez ve tükenmez bir mükâfat vardır. Çünkü gerçekten sen pek güzel ve büyük bir ahlâk üzeresin.

Kalem Sûresi: 3- 4

HADİS:

Allah’ın en çok sevdiği kimse ahlâkı en güzel olandır.

Camiü’s-Sağir, No: 134