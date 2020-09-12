Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yüce ve azametli Rabbinin adını tesbih et! Hakka Sûresi: 52 HADİS: Yaptığınız amelleri sırf Allah rızası için işleyiniz. Çünkü Allah sadece kendisi için yapılan amelleri kabul eder. Camiü’s-Sağir, No: 171

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