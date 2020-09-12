12 Eylül 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yüce ve azametli Rabbinin adını tesbih et!
Hakka Sûresi: 52
HADİS:
Yaptığınız amelleri sırf Allah rızası için işleyiniz. Çünkü Allah sadece kendisi için yapılan amelleri kabul eder.
Camiü’s-Sağir, No: 171
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