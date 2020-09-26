Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Allah’ın takdir ettiği ecel geldiği zaman bir an dahi geri bırakılmazsınız. Keşke bunu bilip idrak etseydiniz!” Nuh Sûresi: 4 HADİS: Allah’a duânızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak duâ edin. Şunu da bilin ki, Allah kendisinden gafil ve başka işlerle meşgul bir kalbin duâsını kabul etmez.

Camiü’s-Sağir, No: 183

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