Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah yeryüzünü sizin için döşemiştir. Ta ki orada geniş yollar edinip dolaşasınız. Nuh Sûresi: 19-20 HADİS: Allah sana bir mal verdiğinde Allah’ın sana olan nimet ve kereminin izleri sende görülsün.

Camiü’s-Sağir, No: 189

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.