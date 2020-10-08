08 Ekim 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Cinler dediler: “Biz o hidâyet rehberini işittiğimizde hemen iman ettik. Kim Rabbine iman ederse ne mükâfatında bir eksiklikten korkar, ne de bir haksızlığa maruz kalır.”
Cin Sûresi: 13
HADİS:
Size ahlâkını ve dindarlığını beğendiğiniz biri kız istemeye geldiğinde onu evlendirin. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bozgunculuk çıkar.
Camiü’s-Sağir, No: 197
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