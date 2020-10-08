Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Cinler dediler: “Biz o hidâyet rehberini işittiğimizde hemen iman ettik. Kim Rabbine iman ederse ne mükâfatında bir eksiklikten korkar, ne de bir haksızlığa maruz kalır.”



Cin Sûresi: 13

HADİS:

Size ahlâkını ve dindarlığını beğendiğiniz biri kız istemeye geldiğinde onu evlendirin. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bozgunculuk çıkar.



Camiü’s-Sağir, No: 197