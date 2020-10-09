Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Cinler: “Aramızda Müslüman olanlar da vardır, haktan sapmış olanlar da. Kim Müslüman olur, Allah’a teslim olursa doğru yolu arayıp bulanlar ve akıllı olanlar onlardır.”

Cin Sûresi: 14

HADİS:

Allah bir kulunu severse ona musîbet verir ki, duâ ve niyazını işitsin.



Camiü’s-Sağir, No: 201