09 Ekim 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Cinler: “Aramızda Müslüman olanlar da vardır, haktan sapmış olanlar da. Kim Müslüman olur, Allah’a teslim olursa doğru yolu arayıp bulanlar ve akıllı olanlar onlardır.”
Cin Sûresi: 14
HADİS:
Allah bir kulunu severse ona musîbet verir ki, duâ ve niyazını işitsin.
Camiü’s-Sağir, No: 201
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