Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kişinin Allah katındaki derecesini öğrenmek istiyorsanız, bulunduğu topluluktan kalktığında veya öldükten sonra arkasından yapılan övgülere bakınız. Cin Sûresi: 20 HADİS: Resulüm, de ki: “Ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.” Camiü’s-Sağir, No: 207

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