Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: “Benim ne sizden bir zararı uzaklaştımaya gücüm yeter ve ne de size bir fayda verebilirim.”

Cin Sûresi: 21

HADİS:

Kişi namazı güzel kıldığında, rükû ve secdelerini tam olarak yerine getirdiğinde namaz kendisine, “Benim hakkımı gözettiğin gibi Allah da seni korusun” der ve yükseltilir.

Camiü’s-Sağir, No: 208