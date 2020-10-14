14 Ekim 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: “Benim ne sizden bir zararı uzaklaştımaya gücüm yeter ve ne de size bir fayda verebilirim.”
Cin Sûresi: 21
HADİS:
Kişi namazı güzel kıldığında, rükû ve secdelerini tam olarak yerine getirdiğinde namaz kendisine, “Benim hakkımı gözettiğin gibi Allah da seni korusun” der ve yükseltilir.
Camiü’s-Sağir, No: 208
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