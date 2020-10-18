Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nihayet onlar kendilerine vaad olunan azabı gördüklerinde, yardımcısı zayıf ve sayısı az olanın kim olduğunu bilecekler. Cin Sûresi: 24 HADİS: Malının zekâtını verdiğinde, gelecek kötülükleri gidermiş olursun.

Camiü’s-Sağir, No: 211

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