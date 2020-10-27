Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O dehşetli kıyamet günü gelince dağlar çarpışır da dağılmış kum yığınlarına döner. Müzzemmil Sûresi: 14 HADİS: Allah bir topluluk hakkında bereket dilerse onlara cömertlik ve tok gözlülük nasip eder. Camiü’s-Sağir, No: 227

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