Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanın kendisi de yaptıklarına şahit olacaktır. Dili mazeret üretse de eli ayağı yaptıklarına şahitlik eder. Kıyamet Sûresi: 14-15 HADİS: Müslüman kardeşi tarafından kendisiyle istişare edilen kimse, ona bildiği faydalı şeyi söyleyerek yol göstersin. Camiü’s-Sağir, No: 249

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