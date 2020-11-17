17 Kasım 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık; imtihana çekmek için ona kulak ve göz verdik, işitir ve görür hale getirdik.
İnsan Sûresi: 2
HADİS:
Bir kimse geceleyin uyanır, eşini de uyandırır, iki rekât namaz kılarlarsa Allah’ı çok zikreden kadın ve erkeklerden yazılırlar.
Camiü’s-Sağir, No: 253
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