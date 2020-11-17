Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık; imtihana çekmek için ona kulak ve göz verdik, işitir ve görür hale getirdik.

İnsan Sûresi: 2

HADİS:

Bir kimse geceleyin uyanır, eşini de uyandırır, iki rekât namaz kılarlarsa Allah’ı çok zikreden kadın ve erkeklerden yazılırlar.

Camiü’s-Sağir, No: 253