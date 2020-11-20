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20 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

20 Kasım 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O kâfur Cennetten fışkıran bir pınardır ki Allah’ın has kulları ondan içerler ve diledikleri yere akıtırlar.

İnsan Sûresi: 6

HADİS:

Kul Müslüman olup İslâm’ın gereklerini yerine getirdiğinde, Allah daha önce işlediği bütün kötülükleri affeder.

Camiü’s-Sağir, No: 256

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