Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onları yaratan ve azalarını birbirine bağlayan Biziz. Dilersek onları helâk eder yerlerine başkalarını getiririz. İnsan Sûresi: 28 HADİS: Biriniz bir şey yediği zaman Allah’ın adını ansın. Eğer başında Allah’ın adını anmayı unutursa “Bismillâhi alâ evvelihî ve âhirihî” desin. Camiü’s-Sağir, No: 278

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