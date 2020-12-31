Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz; onlar da ancak doğruyu söylerler. Nebe Sûresi: 38 HADİS: Günah gizli kaldıkça sadece sahibine zarar verir. Ortaya çıktığında düzeltilmezse topluma zarar verir. Camiü’s-Sağir, No: 332

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