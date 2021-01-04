Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün sûr üflenir de kâinat şiddetle sarsılır. Onu ikincisi takip edecektir. O zaman kalpler korku ile titrer. Nâziat Sûresi: 7-9 HADİS: Bir hastanın yanına vardığında sana duâ etmesini iste. Çünkü onun duâsı meleklerin duâsı gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 340

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