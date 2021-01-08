Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim azgınlık ve isyanda aşırıya gitmişse... Dünya hayatını üstün tutup tercih etmişse... Artık onun yurdu Cehennem olacaktır. Nâziat Sûresi: 37-39 HADİS: Birisi duâ ettiğinde kabul edilmese bile kendisine bir sevap yazılır.

Camiü’s-Sağir, No: 346

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