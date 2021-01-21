Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kabirlerin altı üstüne gelip içindekiler dirildiği zaman... Herkes önden neyi gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilecektir. İnfitar Sûresi: 4-5 HADİS: Birinize “Mü’min misin?” diye sorulduğunda, imanında şüphe varlığını hissettiren bir ifade kullanmasın. Camiü’s-Sağir, No: 375

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