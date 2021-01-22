22 Ocak 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey insan! Kerîm olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? O Rabbin seni yarattı, biçim verdi ve tesviye etti.
İnfitar Sûresi: 6-7
HADİS:
Allah birinizin gelir kaynağını bir yöne bağlamışsa, o yolla geçimini temin etmekte zorlanmadıkça o rızık kapısını terk etmesin.
Camiü’s-Sağir, No: 376
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