Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insan! Kerîm olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? O Rabbin seni yarattı, biçim verdi ve tesviye etti.

İnfitar Sûresi: 6-7

HADİS:

Allah birinizin gelir kaynağını bir yöne bağlamışsa, o yolla geçimini temin etmekte zorlanmadıkça o rızık kapısını terk etmesin.

Camiü’s-Sağir, No: 376