Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Çokluğunuz sizi oyaladı. Kabirdekileri bile saydınız. Heyhât! Ölünce bileceksiniz. Sonra kıyamette yine bileceksiniz. Tekâsür Sûresi: 1-4 HADİS: Namaz için ezan okunduğunda gök kapıları açılır ve duâlar kabul edilir. Camiü’s-Sağir, No: 495

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