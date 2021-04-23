Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? O Allah’ın emriyle tutuşturulan bir ateştir. Sade bedeni yakmakla kalmaz manevî kalbe de tesir eder. Hümeze Sûresi: 5-7 HADİS: Yatağa uzandığında Fâtiha’yı ve İhlâs Sûresi’ni okursan ölüm hâriç, her tehlikeden emin olursun.

Camiü’s-Sağir, No: 502

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