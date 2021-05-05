Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Ey Rabbimiz!) Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazabına uğramış ve sapıtmış olanların yoluna değil.

Fatiha Sûresi: 5-7

HADİS:

Dört haslet vardır ki, kime verilmişse ona dünya ve ahiretin hayrı verilmiş demektir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, musibete sabreden bir beden, namusunu ve kocasının malını koruma hususunda hıyâneti düşünmeyen bir kadın.



Camiü’s-Sağir, No: 521