Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ı ve ahireti inatla inkâr edenleri Cehennem azabı ile korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar. Bakara Sûresi: 6 HADİS: Dört şey Arşın altındaki hazineden indirilmiştir: Fatiha, Âyete’l-Kürsî, Bakara Sûresi’nin son iki âyeti [Âmene’r-rasûlü] ve Kevser Sûresi. Camiü’s-Sağir, No: 527

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