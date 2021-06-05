Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Âdem, Rabbinden öğrendiği sözlerle tevbe etti; Rabbi de onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki O tevbeleri çok kabul edici ve çok merhamet edicidir.

Bakara Sûresi: 37

HADİS:

Allah’tan hakkıyla hayâ edin. Allah’tan hakkıyla hayâ eden kimse başını ve baştaki maddî manevî duyguları, karnı ve içindeki organları haramdan korur. Ölümü ve çürümeyi hatırlar...

Camiü’s-Sağir, No: 556