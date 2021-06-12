Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey İsrailoğulları! İnsanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Halbuki sizler Tevrat’ı okuyan kimselersiniz. Aklınız da mı yok? Hiç düşünmez, akletmez misiniz? Bakara Sûresi: 44 HADİS: Nazardan Allah’a sığınınız. Çünkü nazar haktır.

Camiü’s-Sağir, No: 564

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