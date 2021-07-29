Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar Allah’a ihlâsla iman edip O’nun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmış olsalardı elbette Allah katından gelecek olan şeyler kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi.

Bakara Sûresi: 103

HADİS:

En üstün iman, insanların senden emin olmasıdır. En üstün Müslümanlık, dilinden ve elinden insanların selâmette kalmasıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 614