29 Temmuz 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar Allah’a ihlâsla iman edip O’nun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmış olsalardı elbette Allah katından gelecek olan şeyler kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi.
Bakara Sûresi: 103
HADİS:
En üstün iman, insanların senden emin olmasıdır. En üstün Müslümanlık, dilinden ve elinden insanların selâmette kalmasıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 614
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