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2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

02 Ağustos 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yoksa sizler, kavminin Mûsa’yı sorguya çektikleri gibi, peygamberinizi sorguya çekmek mi istersiniz? Kim inkârı imana tercih ederse doğru yoldan sapmış olur.

Bakara Sûresi: 108

HADİS:

Başkalarının işlerinin görülmesinde aracı olun ki, sevap kazanasınız.

Camiü’s-Sağir, No: 616

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