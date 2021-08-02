Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa sizler, kavminin Mûsa’yı sorguya çektikleri gibi, peygamberinizi sorguya çekmek mi istersiniz? Kim inkârı imana tercih ederse doğru yoldan sapmış olur. Bakara Sûresi: 108 HADİS: Başkalarının işlerinin görülmesinde aracı olun ki, sevap kazanasınız.

Camiü’s-Sağir, No: 616

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